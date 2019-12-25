Взятка в 200 тысяч рублей довела полицейского до уголовного дела

Сам оперуполномоченный и его соучастник стали фигурантами дела.

Петербургский следственный комитет возбудил уголовное дело о взятке и посредничестве во взяточничестве. Фигурантом дела, сообщили в пресс-службе ведомства, стал старший уполномоченный одной из оперативно-разыскных частей города.

Как считают следователи, 11 июня возле одного из домов по Черниговской улице полицейский получил от соучастника, который действовал по его поручению, взятку в 200 тысяч рублей. Всего страж порядка просил миллион рублей от мужчины, который не хотел уголовной ответственности за угон автомобиля. Вероятно, полицейский обещал угонщику смягчить или замять дело.

Сейчас подозреваемые задержаны, расследование уголовного дела продолжается. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

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Фото: Piter.TV