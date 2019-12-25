К экс-руководителям петербургского Аграрного университета пришли с обысками

Дело касается лицензии вуза на сбор и утилизацию отходов.

К бизнесменам и бывшим руководителям петербургского Аграрного университета 11 июня нагрянули с обысками. Как сообщили 47news, возбуждено дело о подделке и обороте поддельных документов.

Обыски велись у недавно уволившихся проректора Алексея Люлина и начальника коммерческого управления Александра Урванцева, а также у бизнесменов, связанных с компанией "ПК Магистраль". Известно, что визит силовиков может быть связан с лицензией университета на сбор и утилизацию отходов: отходы четвертого класса опасности несанкционированно свозились с лета 2019 года на участок рядом с КАД в Пушкинском районе. Территория, по информации СМИ, принадлежит аграрному университету, а прокуратура уже успела выявить экологический ущерб на сотни миллионов. Есть данные, что информация о полигоне, который оставался без контроля ранее, поступила правоохранителям после назначения нового руководителя вуза.

Piter.TV попытался получить комментарий от самого вуза, однако по обоим телефонам пресс-службы нам не ответили.

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Фото: ФСБ России / "ВКонтакте"