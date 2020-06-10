ФСБ предотвратила теракт на рынке в Симферополе. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на надзорное ведомство. По данным правоохранительных органов, по данному делу подозреваются пять человек. Они собирались взорвать самодельное устройство на территории городского рынка.
В ФСБ рассказали, что задержанные пропагандировали идеологию экстремизма в социальных сетях. У фигурантов расследования изъяты самодельные взрывные устройства, а также стрелковое и холодное оружие. Подозреваемым грозит до 20 лет заключения.
Пойманный ФСБ с бомбами российский школьник оказался психически больным.
Видео: ФСБ России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все