По данному делу задержаны пять подозреваемых.

ФСБ предотвратила теракт на рынке в Симферополе. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на надзорное ведомство. По данным правоохранительных органов, по данному делу подозреваются пять человек. Они собирались взорвать самодельное устройство на территории городского рынка.

В ФСБ рассказали, что задержанные пропагандировали идеологию экстремизма в социальных сетях. У фигурантов расследования изъяты самодельные взрывные устройства, а также стрелковое и холодное оружие. Подозреваемым грозит до 20 лет заключения.

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Видео: ФСБ России