Под Хабаровском ФСБ ликвидировала нелегальную оружейную мастерскую

Мужчина переделывал холостое оружие в боевое.

В Комсомольске-на-Амуре 39-летний мужчина изготавливал боевое оружие.

РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Хабаровскому краю сообщает, что в мае 2020 года ФСБ России по Хабаровскому краю была пресечена противоправная деятельность 39-летнего мужчины. В ходе обыска у него были обнаружены три пистолета и автомат, переделанные для стрельбы боевыми патронами из охолощенных моделей, более 1000 патронов различного калибра, изготовленные кустарным способом, и комплектующие к ним, а также оборудование для изготовления оружия и боеприпасов.

Данный мужчина действовал в составе группы и был организатором преступной деятельности. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье "незаконные сбыт, хранение оружия и, его основных частей боеприпасов совершенные группой лиц по предварительному сговору".

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