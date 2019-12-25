В Хабаровском крае зафиксирован первый летальный исход от коронавируса

Женщина заразилась от человека, который приехал из-за границы.

В Хабаровском крае умер первый пациент с коронавирусом.

ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения Хабаровского края сообщает, что в регионе зафиксирована первая смерть от коронавируса. Это 77-летняя женщина, у которой ранее были проблемы со здоровьем (ишемическая болезнь сердца, стентирование коронарных артерий, сахарный диабет, онкопатология). Уточняется, что женщина заразилась от человека, который прибыл из Испании.

Женщина проходила лечение в инфекционной больнице с 30 марта. У нее была диагностирована пневмония с тяжелым течением. Она была подключена к аппарату ИВЛ и получала все необходимое лечение. Но, несмотря на усилия медиков, женщину спасти не удалось.

На сегодня в Хабаровском крае находятся 12 человек, из них двое находятся в тяжелом состоянии, подключены к аппаратам ИВЛ.

Сегодня ранее: В Пермском крае умер 3 пациент с коронавирусом. Всего за сутки от коронавируса умерли 5 человек.

Фото: Piter.TV