Замглавы районной администрации в Колпино подозревают в полумиллионной взятке

Задержание произошло 12 августа.

В экономической полиции Петербурга объявили о задержании заместителя главы администрации Колпино Алексея Жукова. По данным портала "Фонтанка", чиновник, отвечающий в своем районе за благоустройство, "коммуналку" и дороги, попался полицейским после получения конверта в автомобиле.

Речь могла идти в сумме в 500 тысяч рублей за возможную благосклонность при заключении контрактов на уборку.

Ранее мы сообщали о том, что cотрудников Госстройнадзора Петербурга заподозрили во взятке. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: Piter.tv