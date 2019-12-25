Сотрудников Госстройнадзора Петербурга заподозрили во взятке

Расследование уголовного дела продолжается.

Пресс-служба СУ СКР по Северной столице в среду, 12 августа, объявила, что возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников Госстройнадзора Петербурга. Следователи подозревают, что 61-летний глава отдела надзора за специальными видами работ и 56-летняя руководительница сектора санитарно-эпидемиологического надзора получали взятки.

В деле появился и посредник, 41-летняя петербурженка, считают в городском СК. По данным следствия, в 2018 году сотрудники получили взятку в 500 тысяч рублей от местной жительницы для того, чтобы они "закрыли глаза" на нарушения во время проверки объекта после капремонтами.

Следствие сообщает, что год спустя оба сотрудника Госстройнадзора могли получить еще 8 млн рублей. Предполагается, что эта сумма могла предназначаться коллегам сотрудников – для итогового положительного итогового акта проверки.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее мы сообщали о том, что двух петербургских сотрудников полиции обвиняют в получении взятки.

Фото: Piter.tv