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Двух петербургских сотрудников полиции обвиняют в получении взятки
Сегодня, 15:55
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smirenny

Двух петербургских сотрудников полиции обвиняют в получении взятки

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Девушку задержали за наркотики и предложили "решить вопрос" за 200 тысяч рублей.

Как стало известно от пресс-службы Следственного комитета России по Петербургу, двух сотрудников полиции подозревают в получении взятки. 

Предполагается, что 36-летний инспектор патрульно-постовой службы и 27-летний полицейский мобильного взвода задержали 25-летнюю девушку и предложили ей за 200 тысяч уладить все воопросы. Петербурженка сторговалась до 50 тысяч рублей и передала полицейским деньги. 

Подозреваемых задержали, ем предъявили обвинение и возбудили уголовное дело. 

Ранее мы писали, что в Петербурге ищут стрелявшего в мужчину охранника кафе.

Фото: pixabay

Теги: взятка, получение взятки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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