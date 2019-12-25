Двух петербургских сотрудников полиции обвиняют в получении взятки

Девушку задержали за наркотики и предложили "решить вопрос" за 200 тысяч рублей.

Как стало известно от пресс-службы Следственного комитета России по Петербургу, двух сотрудников полиции подозревают в получении взятки.

Предполагается, что 36-летний инспектор патрульно-постовой службы и 27-летний полицейский мобильного взвода задержали 25-летнюю девушку и предложили ей за 200 тысяч уладить все воопросы. Петербурженка сторговалась до 50 тысяч рублей и передала полицейским деньги.

Подозреваемых задержали, ем предъявили обвинение и возбудили уголовное дело.

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