В Петербурге ищут стрелявшего в мужчину охранника кафе

Охранник скрылся с места преступления.

Как стало известно в воскресенье, 9 августа, в Невском районе произошел инцидент, после которого разыскивают охранника кафе.

Сообщается, что охранник кафе на бульваре Красных зорь поссорился с мужчиной, после чего выстрелил в него и скрылся с места преступления. По уточнению пресс-службы ГУ МВД по региону, инцидент произошел накануне, 8 августа около пяти утра. Пострадавшего госпитализировали в удовлетворительном состоянии. По факту произошедшего возбуждено дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).

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