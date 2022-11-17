Замгенсека ООН заявила о повреждении на Украине 40% энергогенерирующих мощностей

Розмари ди Карло оценила энергетическую ситуацию на Украине.

Заместитель генерального секретаря ООН Розмари ди Карло заявила о повреждении на Украине 40% энергогенерирующих мощностей. Об этом чиновница рассказала коллегам на заседании Совета безопасности Всемирной организации, посвященного украинскому кризису.

Продолжающиеся обстрелы Украины ужи привели к повреждению, по имеющимся оценкам, 40% энергогенерирующих мощностей страны. В особенно тяжелой ситуации находится Киев. Большая часть столицы остается без электричества по 12 часов в день. Розмари ди Карло, замгенсека ООН

Напомним, что Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" уведомила среду на всей территории Украины будут вводиться веерные и аварийные отключения электричества. В предприятии пояснили, что периоды отключения энергии станут более продолжительными по времени. Глава МВД Украины Денис Монастырский объявил о том, что свыше 30 объектов гражданской энергетическо1 инфраструктуры страны было повреждено 15 ноября в результате российских ударов.

В ООН заявили, что не видят признаков завершения конфликта на Украине.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций