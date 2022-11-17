Розмари ди Карло призвала отказаться от эскалации конфликта после трагедии в Польше.

В ООН заявили, что не видят признаков завершения конфликта на Украине. Об этом коллегам рассказала заместитель генерального секретаря Всемирной организации Розмари Дикарло, выступая на заседании Совета по безопасности. Она также указала на существование реальность рисков по катастрофичным последствиям данного кризиса. В ООН призвали избегать любой дальнейшей эскалации.

Действительно, нет признаков завершения. Пока это продолжается, риски потенциально катастрофических последствий по-прежнему очень реальные. Инцидент в Польше стал пугающим напоминанием. Розмари ди Карло, замгенсека ООН

Напомним, что во вторник в деревне Пшеводув, находящимся в Люблинском воеводстве Польши, упала ракета. Трагедия унесла жизни двух человек. Предположительно, боеголовка случайно попала в страну. Она была выпущена комплексом С-300 советского производства, который применяется украинскими средствами противовоздушной обороны.

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Фото и видео: Организация Объединенных Наций