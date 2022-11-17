Небензя заявил о попытках Запада приписать себе заслуги в вывозе российских удобрений

Постпред РФ в ООН напомнил о предложении по бесплатной передаче удобрений в Африку.

Российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя заявил о попытках стран коллективного Запада приписать себе заслуги в вывозе российских удобрений в развивающиеся регионы через Всемирную продовольственную программу. Об этом коллегам напомнил дипломат в ходе заседания Совета Безопасности ООН.Он назвал крайне удивительными эти попытки. Таким образом эксперт оценил слова фрвнцузского лидера Эмманюэля Макрона о том, что гуманитарный канал поставок удалось реализовать благодаря работе Парижа и ВВП ООН.

Эмманюэль Макрон употребил местоимение "мы". Хотелось бы узнать, кто это "мы"? Напомню, что речь идет об удобрениях, которые западными странами как раз удерживались на их территории, которые Россия сама предложила передать развивающимся странам. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Дипдомат напомнил коллегам из Евросоюза о том, что ЕС в этом соглашении не только не помогал, но и всячески противился. Василий Небензя уверен в том, что сейчас страны лицемерят, выставляя себя настоящими спасителями стран третьего мира. Благодаря предложению России, в Африку будут направлены удобрения, ранее замороженные в европейских портах из-за санкционной политики ЕС. Москва отдает продукцию нуждающимся государствам на безвозмездной основе.

Небензя заявил, что ВСУ из западного оружия ведут прицельный огонь по гражданским объектам.

Фото и видео: Организация Объединенных наций