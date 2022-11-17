Небензя заявил, что ВСУ из западного оружия ведут прицельный огонь по гражданским объектам

Постпред РФ в ООН рассказал о полигоне для испытания западных видов оружия.

Российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя заявил, что Вооруженные силы Украины из западного оружия ведут прицельный огонь по объектам гражданской инфраструктуры. По слова дипломата, страны коллективного Запада используют Украину в качестве испытательного полигона, на котором они тестируют собственные виды вооружения. Об этом специалист упомянул в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН.

НАТО продолжает наводнять Украину вооружениями, направляя для работы с ними целые команды инструкторов и иностранных наемников. При этом военные США активно включились в планирование и фактическое руководство боевыми действиями. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

В России не сомневаются в том, что западная военная техника ведет прицельный огонь по мирной инфраструктуре. В частности, за последнюю неделю ВСУ подвергло многократной атаке, в том числе и из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, центральные районы и жилые массивы Донецка, Ясиноватой, Стаханова, Светова и других населенных пунктов. Ударя наносятся и по Каховской ГЭС.

Небензя заявил об ущербности логики Запада об "ответственности" РФ за инцидент в Польше.

Фото и видео: Организация Объединенных наций