Небензя назвал юридически ничтожным проект резолюции ГА ООН о "репарациях" Киеву.

Российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя заявил об ущербности логики стран коллективного Запада об "ответственности" России за инцидент в Польше с падением ракет, которые повлекли за собой гибель двух мирных жителей. На заседании Совета Безопасности ООН дипломат заметил, что российскую сторону уже не удивляют попытки недружественных государств "при любых обстоятельствах вопреки фактам и здравому смыслу во всем винить Россию". Эксперт видит ущербность подобной логики по отношению к "безответственным обстрелам", которые Киев совершает по территории Запорожской атомной электростанции. Он уверен в том, что все коллеги понимают, что за ударами по ЗАЭС стоит именно Украина.

Вот и сегодня, несмотря на очевидную подоплеку украинско-польской провокации, многие представители западных стран высказывались в том духе, что даже если ракету запускала Украина, виновата все равно Россия. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя сообщил о попытке провокации Польшей и Украиной конфликта между Россией и НАТО.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций