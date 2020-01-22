Постпред РФ в ООН напомнил о первых часах после трагедии в Польше.

Российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя сообщил о попытке провокации Польшей и Украиной конфликта между Россией и НАТО. Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе выступления на Совете Безопасности ООН. Таким образом эксперт прокомментировал ситуацию с падением ракеты на территории Польши. Небензя считает, что следует говорить о стремлении Киева спровоцировать столкновение между Москвой и странами Североатлантического альянса.

Если бы заседание не было назначено, его бы пришлось бы созвать для обсуждения попыток Украины и Польши спровоцировать прямое столкновение России и НАТО. Сделанные руководством этих двух государств абсолютно безответственные заявления по-другому воспринимать невозможно. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Дипломат уточнил, что вскоре после сообщения о взрыве в Польше украинский президент Владимир Зеленский сразу же обвинил в обстреле Россию. Василий Небензя отметил, что эти заявления сделал тот человек, который не способен обладать достоверной информацией о ситуации, поэтому следует расценивать это высказывание как сознательную попытку втянуть НАТО и РФ в прямое противостояние. Постпред РФ уточнил, что относит к этому и русофобские высказывания властей Польши, которые в первые часы безапелляционно заявили о том, что подверглись российской атаке.

Небензя назвал юридически ничтожным проект резолюции ГА ООН о "репарациях" Киеву.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций