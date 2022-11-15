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Небензя назвал юридически ничтожным проект резолюции ГА ООН о "репарациях" Киеву

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Российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя назвал юридически ничтожным проект резолюции Генеральной ассамблеи ООН о "репарациях" киевскому режиму со стороны Москвы. По словам делегата, речь идет о документе, который пытается "легализовать нелегализумое с точки зрения действующего международного права". Напомним, что данное предложение высказали 

Ущербность этой инициативы очевидна. С юридической точки зрения положения проекта не выдерживают никакой критики, являются юридически ничтожными и попыткой легализовать нелегализумое.

Василий Небензя, постпред РФ в ООН

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

Теги: василий небензя, га оон, генассамблея, генеральная ассамблея, репарации
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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