Небензя назвал юридически ничтожным проект резолюции ГА ООН о "репарациях" Киеву

Российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя назвал юридически ничтожным проект резолюции Генеральной ассамблеи ООН о "репарациях" киевскому режиму со стороны Москвы. По словам делегата, речь идет о документе, который пытается "легализовать нелегализумое с точки зрения действующего международного права". Напомним, что данное предложение высказали
Ущербность этой инициативы очевидна. С юридической точки зрения положения проекта не выдерживают никакой критики, являются юридически ничтожными и попыткой легализовать нелегализумое.
Василий Небензя, постпред РФ в ООН
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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций
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