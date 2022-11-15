Небензя назвал юридически ничтожным проект резолюции ГА ООН о "репарациях" Киеву

В России оценили решение стран обсудить резолюцию о восстановлении Украины.

Российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя назвал юридически ничтожным проект резолюции Генеральной ассамблеи ООН о "репарациях" киевскому режиму со стороны Москвы. По словам делегата, речь идет о документе, который пытается "легализовать нелегализумое с точки зрения действующего международного права". Напомним, что данное предложение высказали

Ущербность этой инициативы очевидна. С юридической точки зрения положения проекта не выдерживают никакой критики, являются юридически ничтожными и попыткой легализовать нелегализумое. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Зампостпреда КНР: резолюцию России по биодеятельности на Украине не следовало блокировать.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций