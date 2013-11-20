Замгенсека ООН рассказал о последствиях разрушений на Каховской ГЭС

Мартин Гриффитс заметил, что у него нет связи с пострадавшими гражданами в регионе.

Разрушение Каховской гидроэлектростанции будет иметь тяжелые долгосрочные последствия для обеих сторон украинского конфликта. Соответствующее заявление в рамках выступления на заседании Совета Безопасности при Всемирной организации сделал заместитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

Резервуар, который образует дамба, - это линия жизни для региона и критический источник воды для миллионов людей. Мартин Гриффитс, замгенсека ООН

Эксперт уточнил, что тот урон, который несет разрушение дамбы в регионе, делает жизнь для местного населения невыносимо тяжелее для тех, кто уже и так страдает от регионального кризиса. Мартин Гриффитс оценил невозможность доставить на территорию для миллионов людей гуманитарной помощи. При этом в ООН готовы помочь тем, что затронут этими последствиями и нуждается в поддержке. Сейчас с этим населением у ООН нет связи, однако в любой момент специалисты готовы отправить свою миссию и сотрудников гуманитарных организаций на контролируемые Россией участки.

В ООН заявили, что делают все возможное для продления зерновой сделки.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций