В ООН заявили, что делают все возможное для продления зерновой сделки

Мартин Гриффитс выступил на заседании СБ ООН.

Во всемирной организации заявили о том, что делают все возможное для продления зерновой сделки между Россией, Украиной и Турцией. Соответствующей информацией с членами Совета Безопасности ООН поделился заместитель генерального секретаря Антониу Гутерриша по гуманитарным вопросам Мертин Гриффитс. Эксперт рассказал о том, что руководитель Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен прилагает все необходимые усилия для того, чтобы пакетные соглашения выполнялись полностью. В частности, речь идет об обязательствах по снятию различных препятствий по экспорту российской агропродукции и удобрений и поступления этого товара на глобальные рынки.

На текущий момент ООН под руководством генерального секретаря Гутерриша делает все возможное, чтобы [действие] черноморской зерновой инициативы было продлено. Мы продолжаем тесно сотрудничать со всеми сторонами. Мартин Гриффитс, замгенсека ООН

В ООН сообщили о продолжении работ по решению вопроса с платежными системами РФ.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций