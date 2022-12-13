В ООН сообщили о продолжении работ по решению вопроса с платежными системами РФ

Мартик Гриффитс оценил работу по включению Россельхозбанка в SWIFT.

Во всемирной организации сообщили о продолжении работ по решению вопроса с российскими платежными системами РФ. Соответствующее заявление в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН сделал заместитель генерального секретаря по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. Эксперт уточнил, что для облегчения расчетов с российскими компаниями при поставках продовольствия и удобрени, специалистами предлагалось вновь подключить к системе платежей SWIFT Россельхозбанк.

Мы добились значимого прогресса. Но препятствия остаются, особенно в вопросе платежных систем. Здесь еще нужно проделать определенную работу, и наши усилия в этом направлении продолжаются. Мартин Гриффитс, замгенсека ООН

ООН и партнеры оказали помощь более 1,3 млн человек на новых территориях РФ.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций