ООН и партнеры оказали помощь более 1,3 млн человек на новых территориях РФ

Мартин Гриффитс рассказал о поддержке мирного населения в регионе украинского конфликта.

ООН и международные партнеры оказали помощь более 1,3 миллионам человек на новых российских территориях. Соответствующее заявление в ходе выступления на заседании Совета Безопасности Всемирной организации сделал заместитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по вопросам оказания гуманитарной помощи Мартин Гриффитс. Чиновник добавил, что в общей сложности поддержка была предоставлена свыше 15,8 млн гражданам в регионе конфликта, которые пострадали во время украинского кризиса. По линии ООН были организованы поставки жителям прифронтовых населенных пунктов. В 2023 году на гуманитарные нужды для 11 млн человек потребуется 3,9 миллиарда долларов.

Мы оказали поддержку 15,8 млн человек, среди которых более 1,3 млн человек, проживающих на территориях, которые не контролируются правительством Украины. Мартин Гриффитс, замгенсека ООН

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Фото и видео: Организация Объединенных Наций