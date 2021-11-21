Замгенсека ООН призвала следить за поставками вооружений на Украину

Идзуми Накамицу надеется, что оружие Запада не получат третьи страны.

Заместитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша призвала международное сообщество следить за поставками летальных западных вооружений на Украину. Идзуми Накамицу выступила в ходе заседания Совета Безопасности Всемирной организации. Чиновница назвала проведенные девять месяцев текущего года разрушительными для мира. Она призвала страны, которые отправляют украинским властям военную помощь, следить за тем, чтобы эта транспортировка не попадала в руки третьих стран. Она призвала государства эффективно использовать меры по контролю за предоставляемыми вооружениями. Это необходимо для устранения возникших рисков.

Я хочу еще раз повторить, что предотвращение перенаправления поставляемого оружия и боеприпасов необходимо для предотвращения разжигания конфликта и избежания создания угроз безопасности в регионе и за его пределами. Идзуми Накамицу, замгенсека ООН

В США заявили о готовности рассмотреть доказательства утечек поставляемого Украине оружия.

Фото и видео: Организация Объединенных наций