Ричард Миллс отметил, что Россия не предоставила никаких вызывающих доверие доказательств своим словам.

Американские власти рассмотрят свидетельства возможных утечек поставляемых на Украину западных видов вооружений в том случае, если они поступят от глав государств и международных правоохранительных организаций. Соответствующее заявление в ходе заседания на Совете Безопасности Всемирной организации сделал заместитель постоянного представителя США в ООН Ричард Миллс. По мнению дипломата, от коллеги из Москвы не услышал никаких вызывающих доверие доказательств. При этом свидетельства в поддержку этих обвинений будут изучены Вашингтоном, если эти данные начнут поступать от Запада.

Мы не услышали вызывающих доверие доказательств попадания вооружений не в те руки на сегодняшнем заседании.. Мы сделаем это, потому что США очень серьезно относятся к вопросу защиты своих оборонных технологий от неправомерного использования и контрабанды. Ричард Миллс, зампостпреда США в ООН

Ричард Миллс пояснил, что нет данных о том, что Вооруженные силы Украины применяет не по назначению американскую военную помощь в виде боеприпасов и вооружения. В США признают угрозу перехвата этих видов оружия с поля боя "не в те руки". Эксперт пояснил, что в связи с этой угрозой американская сторона предпринимает предупреждающие шаги для исключения подобных ситуаций.

Небензя: устранение угрозы для России с Украины не устроило бы Запад.

Фото и видео: Организация Объединенных наций