Постпред РФ в ООН рассказал о "иирме" в виде Минских соглашений для Запада.

Российский представитель в ООН Василий Небензя заявил о том, что устранение внешней угрозы для России с территории Украины не устроило бы страны коллективного Запада. Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе выступления на заседании Совета по безопасности Всемирной организации. Он напомнил, что момент устранения опасности для москвы быстро приближался после начала специальной военной операции, но данный сценарий не понравился Западу. Дипломат отметил, что одной из задач СВО является демилитаризация киевского режима, чего ВС РФ успешно добивались, истощая военный потенциал украинской армии.

Соответственно, момент, когда киевский режим на Украине перестал бы представлять угрозу для нашей страны, стремительно приближался. Такой сценарий, однако, не мог устроить наших бывших западных партнеров. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

дипломат сыронизировал о том, что не для такого развития событий Запад организовывал на территории Украины в 2014 году нелегитимный государственный переворот, а также поощрял в стране "махровый национализм и русофобию", занимался перевооружением ВСУ. В этой деятельности Василий Небензя увидел стремление Запада реализовывать в регионе собственные геополитические интересы по ослаблению России. Он напомнил о недавнем заявлении бывшего немецкого канцлера Ангелы Меркель о том, что на самом деле Минские соглашения всегда были лишь ширмой для ФРГ.

Небензя заявил, что российский ВПК полностью справляется со своими задачами.

Фото и видео: Организация Объединенных наций