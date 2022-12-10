Небензя заявил, что российский ВПК полностью справляется со своими задачами

В СБ ООН в очередной ра опровергли сведения о военных поставках со стороны Ирана.

Российский военно-промышленный комплекс (ВПК) справляется с поставленными перед ним задачами в полном объеме, поэтому Москва в данном вопросе не нуждается в помощь извне. Соответствующее заявление в ходе заседания Совета Безопасности российский постоянный представитель в ООН Василий Небензя. Дипломат выступил на мероприятии, посвященном вопросу оказания Западом военных поставок киевскому режиму. Специалист пояснил коллегам, что на текущий момент никакой украинской оборонной промышленности "практически не существует", а ее заменяют западные производства, так как они получают от этого значительную прибыль. По мнению Небензи, компании не хотят лишаться этих денег ради установления мира в регионе конфликта.

Вряд ли нас обнадежат выступления наших бывших западных партнеров, все они будут пытаться сместить акцент, например на необоснованное утверждение о якобы осуществляемых военных поставках из Ирана в Россию, которое мы уже неоднократно опровергали. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя допустил, что обстрелы украинскими силами Донбасса могут вызвать кислотные дожди.

Фото и видео: Организация Объединенных наций