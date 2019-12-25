Замгенсека ООН: обстрел Донецка "Точкой-У" должен быть расследован

Розмари Ди Карло призвала коллег не оставлять без внимание трагедию, которая унесла жизни десятков человек на Донбассе.

Замгенсека ООН считает, что ракетный обстрел Донецка "Точкой-У" должен быть тщательно расследован. Такое заявление сделала представитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло. Она напомнила коллегам на заседании Совета Безопасности о том, что трагедия унесла жизни нескольких десятков человек - мирного населения.

Персонал УВКПЧ в Донецке внимательно отслеживает развитие ситуации об инциденте 14 марта, в результате которого…были убиты 20 гражданских ракетой "Точка-У", которая могла нести кассетный заряд. Розмари Ди Карло, замгенсека ООН

Чиновница уточнила, что на площадке ООН приветствуются российско-украинские переговоры. Ди Карло уточнила, что на текущей неделе сообщалось о положительных сигналах по прямому общению между делегациями. При этом пока что данные встречи не приводят к прекращению боевых действий.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций