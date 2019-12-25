Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал о проблемах с доставкой жизненно важных препаратов на Украину.

В ВОЗ утверждают о сложностях с доставкой помощи в Мариуполь и Сумы. Такое заявление на заседании Совета по Безопасности на международной площадке ООН сделал генеральный секретарь Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Он выступил на мероприятии в рамках видеосвязи. По словам иностранца, сотрудники ВОЗ не могут доставить необходимые медикаменты в регион конфликта до украинского города Мариуполя, также 17 марта до Сум не прошел гуманитарный конвой с жизненно важными препаратами.

Мы подготовили грузы для конвоев ООН для отправки в проблемные зоны, но пока успехом эти усилия не увенчались….Они остаются в погрузочных зонах и не могут направиться к месту назначения. Доступ к этим территориям критически важен. Тедрос Аданом Гебрейесус, глава ВОЗ

Гебрейесус рассказал коллегам о том, что ранее у ВОЗ получилось передать нуждающимся на Украине 100 тонн медикаментов и специального оборудования. В частности, речь ведется об инсулине, обезболивающих препаратах, донорской крови, наборов для переливания, кислороде и хирургических инструментах. Ведется работа по транспортировке генераторов кислорода, электрогенераторов, дефибрилляторов. Эксперты планируют доставить еще 108 тонн медицинских препаратов.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

