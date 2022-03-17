ВОЗ отложила инспекцию в России по "Спутнику V"

Марианджела Симао объяснила причину заминки в процессе регистрации препарата.

Всемирная организация по здравоохранению отложила инспекцию в России по "Спутнику V". Соответствующее заявление на пресс-конференции в Женеве сделала помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао. Она напомнила о том, что специалисты должны были заниматься миссией с 7 марта. Речь идет о мероприятиях по включению отечественного препарата для профилактики заражения коронавирусной инфекцией в единый реестр препаратов, рекомендованных для использования в пандемию.

Мы предполагали начать инспекции в России начиная с 7 марта, но эти инспекции были отложены на более поздний срок. Марианджела Симао, помощник гендира ВОЗ

Чиновница добавила, что у экспертов возникли некоторые трудности, связанные с текущей ситуацией вокруг Украины. В частности, речь идет о невозможности прилета на территорию РФ. Симао уточнила прессе, что новые даты будут намечены в будущем. Это произойдет настолько быстро, насколько это будет возможно.

В Европе выявили новый штамм коронавируса "Дельтакрон".

Фото и видео: Facebook / World Health Organization (WHO)