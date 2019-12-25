В Европе выявили новый штамм коронавируса "Дельтакрон"

"Дельтакрон" появился при объединении подвидов штамма "Дельта" AY.4 и "Омикрон" BA.1/BA.2.

В Европе обнаружен новый штамм коронавируса "Дельтакрон". Об этом сообщила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове.

Новая мутация выявлена во Франции, Нидерландах и Дании. По мнению ван Керкхове, она менее заразная, чем предыдущие. По словам главы технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ, "Дельтакрон" появился при объединении подвидов штамма "Дельта" AY.4 и "Омикрон" BA.1/BA.2. Представители ВОЗ обсудили "Дельтакрон" на встрече 7 марта.

Напомним, что в ВОЗ не исключали ошибки при обнаружении нового штамма COVID-19. Специалисты предположили, что могло произойти загрязнение образца во время секвенирования.

Ранее мы сообщили, что более 350 тысяч петербуржцев пройдут диспансеризацию после COVID-19.

Фото: Piter.TV