Более 350 тысяч петербуржцев пройдут диспансеризацию после COVID-19

В 2022 году в общей сложности диспансеризацию пройдут 2,9 млн человек, в том числе более 2 млн взрослых.

В Петербурге углублённую диспансеризацию пройдут более 350 тысяч человек, переболевших коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В 2022 году в общей сложности диспансеризацию пройдут 2,9 млн человек, в том числе более 2 млн взрослых.

За прошедшие сутки в стационары Петербурга поступили 122 пациента с коронавирусом и пневмониями. Всего на лечении в больницах находятся 4042 человека, в том числе 385 – в реанимации, 142 – на ИВЛ. На амбулаторном лечении пребывают более 55 тысяч человек.

В 2022 плановая помощь в поликлиниках Петербурга вернется к допандемийному уровню.

Фото: Piter.tv