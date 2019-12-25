В 2022 плановая помощь в поликлиниках Петербурга вернется к допандемийному уровню

В этом году Петербург вернется на допандемийный уровень плановой медицинской помощи. Об этом 9 марта рассказал губернатор Александр Беглов.
По словам Беглова, уровень госпитализаций по сравнению с предыдущей неделей снизился на 29%, при сравнении двухнедельных интервалов – 56%. Количество коек сократилось с 9 699 до 5 327.
Кроме этого, 110 443 человека получили в прошлом году высокотехнологичную помощь, что на 18% больше, чем в 2020 году. В 2022 году диспансеризацию смогут пройти 2,9 млн человек, включая более 2 млн взрослых.
Ранее в Петербург прибыла новая партия вакцины для подростков "Спутник М". Прошлые запасы оказались на исходе.
Фото: Piter.tv
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