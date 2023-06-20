Замгенсека ООН Дикарло обсуждала зерновую сделку во время визита в Москву

Фархан Хак рассказал о визите замглавы ООН в Москву.

Заместитель генерального секретаря Всемирной организации по политическим вопросам Розмари Дикарло в ходе состоявшихся переговоров в Москве 15-16 июня с представителями российских властей обсудила ситуацию вокруг продления зерновой сделки. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами в штаб-квартире ООН высказал заместитель официального представителя генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерриша Фархан Хак.

Во всех своих контактах в Москве, в том числе с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Вершининым и главой комитета Совета Федерации по международным делам Григорием Карасиным, она касалась вопроса зерновой сделки. Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека ООН

Матвиенко: "Зерновая сделка" сейчас в тупике, в нынешних условиях продлевать ее невозможно.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций