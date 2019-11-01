Попавшие на камеру запасные "Зенита" рассмешили болельщиков

Футболисты увлеклись обсуждением командной тактики.

Во время матча 1/8 финала Олимп-Кубка России 30 октября болельщики могли наблюдать не только за игрой "Зенита" и "Томи". В один момент камера, снимающая зрителей на стадионе, поймала в кадр запасных игроков сине-бело-голубых. Видео забавного момента появилось в официальной группе "Зенита" ВКонтакте.

Погруженный в мысли защитник Бранислав Иванович увлеченно объяснял что-то защитнику Юрию Жиркову и полузащитнику Магомеду Оздоеву, футболисты внимательно слушали согрупника. Однако сидящий рядом нападающий Себастьян Дриусси быстро заметил, что игроков показывают всему стадиону и, смеясь, одернул Ивановича. Серб, который не сразу смог отвлечься на Дриусси, только с улыбкой подвигал руками, которыми секунду назад объяснял тактику команды. После этого футболисты прекратили обсуждение.

Напомним, что в этом матче разгромная победа осталась за петербуржцами.

А еще Себастьян Дриусси заговорил по-русски. У него неплохо получается.

Видео: ФК "Зенит" / ВКонтакте

Фото: скрин с видео ФК "Зенит"