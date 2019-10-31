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Легионер "Зенита" впервые заговорил по-русски

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Видео с говорящим на другом языке Себастьяном Дриусси появилась на ресурсах клуба.

Видео было сделано после игры 1/8 финала Кубка России против "Томи" на "Газпром Арене". На нем форвард обращается с оператором и говорит, что скоро у игрока будет тренировка.

Человека с камерой "прогнал" защитник "Зенита" Бранислав Иванович, также обратившийся к нему по-русски. 

"Эй, убери камеру отсюда! Здесь работа", – сказал с улыбкой серб.

Сам матч с томским клубом завершился со счетом 4:0 в пользу петербургского клуба. Дриусси голами не отметился, но у него будет шанс сделать это в четвертьфинале Кубка России, где "Зенит", встретится с грозненским "Ахматом".

Видео: YouTube / Zenit Football Club

Теги: дриусси, зенит
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Спорт, Футбол в России и Европе, Зенит,

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