"Метрострой" запросил котировки на замену эскалаторов "Чернышевской"

Начальная цена контракта составляет почти 195 млн рублей.

АО "Метрострой Северной столицы" разместило на портале госзакупок запрос котировкок на полную замену эскалаторов с частичной заменой конструкций наклонного хода и вестибюля станции "Чернышевская". Начальная цена контракта составляет 194,9 млн рублей. На закупку обратил внимание Piter.TV.

Подрял связан с реконструкцией инжереных сетей. Речь идёт о замене систем водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, а также вентиляции, связи. Окончание работ намечено до конца апреля 2024 года.Подать заявки можно до 19 декабря.

Напомним, что "Чернышевскую" закрыли на реконструкцию 25 октября 2022 года.

Ранее мы сообщили о том, что на содержание парка "Александрия" выделят 73 млн рублей.

Фото: Piter.TV