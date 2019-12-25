Петербург закупит 25 электробусов до конца 2023 года

В 2024 году в производственной зоне "Ржевка" будет создан парк с ночной зарядкой транспорта.

До конца текущего года Петербург приобретёт ещё 25 электробусов, а за 2024 год в город поступят ещё 100 единиц этого вида транспорта. Об этом заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов в интервью ТАСС.

Закупка будет совершена на средства Фонда национального благосостояния. Также в следующем году в производственной зоне "Ржевка" будет создан парк с ночной зарядкой транспорта. Электробусы необходимы для повышения качества транспортного обслуживания в нескольких районах, прежде всего, в Красногвардейском и Выборгском.

Напомним, что сейчас по городу курсируют 10 электробусов. Все они следуют по маршруте №128 от Наличной улицы до Аптекарской набережной. Кроме того, город уже закупил 83 "умных" трамвая из более 200 запланированных. Идёт подготовка к запуске 429 новых троллейбусов.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербург поставили 13 трамваев "Невский".

Фото: пресс-служба СПб ГУП "Пассажиравтотранс"