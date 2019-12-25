В Петербург поставили 13 трамваев "Невский"

Ещё 25 двухкабинных трёхсекционных трамваев серии поступят в город до конца 2023 года.

Северная столица приняла поставку из 13-ти трамваев серии 71-932 "Невский". Об этом сообщила пресс-служба городского комтранса.

Трамваи были доставлены в город в рамках программы обновления подвижного состава электротранспорта. Ещё 25 двухкабинных трёхсекционных моделей серии поступят в город до конца 2023 года.

Добавим, что 12 вагонов трамвая "Невский" курсируют по бесплатному маршруту №30, который был запущен в феврале на время капремонта станции метро "Ладожская". Модель называют "умным" трамваем, так как она оборудована системой помощи для обеспечения безопасности движения контроля бодрствования водителя.

Модель состоит из двух кабин: двери расположены по обе стороны бортов. Трамвай подходит для поездок маломобильных граждан, а также обладает площадкой кронштейном для велосипедов, 52 эргономичными пассажирскими местами, системой климат-контроля, 7-ю USB-розетками и мультимедийными информационными комплексами.

Ранее мы сообщили о том, что "Уралтрансмаш" поставит в Петербург 22 ретро-трамвая за 3 млрд рублей.

Фото: Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга