"Уралтрансмаш" поставит в Петербург 22 ретро-трамвая за 3 млрд рублей

Электротранспорт должен быть доставлен в город до июля 2024 года.

Победителем тендера на поставку 22-х ретро-трамваев в Северную столицу оказался "Уралтрансмаш". Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные портала госзакупок.

Начальная цена контракта составила 3,1 млрд рублей. В рамках конкурса необходимо поставить двухсекционные трамвайные вагоны в стиле 50-60-ых г.г. с 100% низким уровнем пола. Электротранспорт должен быть доставлен в город до июля 2024 года.

Добавим, что "Уралтрансмаш" стал единственным участником конкурса.

Ранее мы сообщили о том, что оформление Петербурга к "Алым парусам" и Дню ВМФ оценили почти в 16 млн рублей.

Фото: пресс-служба АО "Уралтрансмаш"