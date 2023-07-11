В Петербурге отправился в рейс юбилейный "умный" трамвай

Трамвай модели 71-923М "Богатырь-M" оборудован современными технологическими решениями для обеспечения комфорта и безопасности пассажиров.

В Петербурге в свой "первый" рейс 1 сентября отправился 250-й "умный" трамвай 71-923М "Богатырь-M". Об этом рассказали в пресс-службе городского комитета по транспорту.

Презентация проходила на Невском заводе электрического транспорта имени Ф. А. Пироцкого. Трамвай модели 71-923М "Богатырь-M" оборудован современными технологическими решениями для обеспечения комфорта и безопасности пассажиров, адаптирован для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Важное преимущество этой модели – оснащение интеллектуальными системами активной помощи водителю.

Интеграция в транспортную инфраструктуру решений с использованием искусственного интеллекта – это современный тренд, и Петербург активно развивается в этом направлении. В "умных" трамваях внедрена система активной безопасности и помощи водителю на базе российских разработок искусственного интеллекта, которые могут быть составляющими элементами будущего автопилота. Валентин Енокаев, председатель комитета по транспорту Петербурга

Система контроля состояния водителя распознает, если водитель закрыл глаза, взял в руки телефон или продолжительное время не следит за дорожной ситуацией.

Ранее на Невском заводе презентовали пилотный вагон трамвайной линии "Славянка".

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга