В Петербурге начнут курсировать 116 "умных" трамваев

До конца 2023-го поступит 28 вагонов.

В ГУП "Горэлектротранс" Петербурга заключили контракт на поставку 116 умных трамваев до 2026 года. Об этом сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков сегодня, 11 июля.

До конца 2023-го поступит 28 вагонов, 49 – в 2024 году, 34 – в 2025-м и пять в 2026 году. Трамваи обслужат четыре района Северной столицы: Невский, Калининский, Выборгский и Кировский.

Соответствующий контракт заключен между "Горэлектротранс" и ООО "ПК ТС". Приобретаемый транспорт – низкопольный и различной модификации. Это "умные" трамваи, оснащенные системой активной помощи водителю, установка которой – основное условие для всех новых серийных трамваев, приобретаемых для Петербурга с 2022 года. Смольный

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Фото: Piter.TV