Петербург закупит более 100 новых электробусов за ближайшие 2 года

На данный момент у города в распоряжении имеются 10 таких единиц транспорта.

Петербург планирует закупить более 100 электробусов в ближайшие 2 года. Об этом сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов в выступлении перед депутатами городского парламента.

Руководитель отметил, что всего планируется закупить 120 подобных транспортных средств.

На данный момент у города в распоряжении имеются 10 электробусов: они следуют по 128-ом маршруту "Пассажиравтотранса". Кроме того, СПб ГУП "Горэлектротранс" располагает троллейбусами с увеличенным автономным ходом.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: пресс-служба СПб ГУП "Пассажиравтотранс"