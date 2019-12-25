Заксобрание Петербурга просит выделить деньги на уборку парка Авиаторов

С 2012 года парк находится в аренде у частного лица.

Депутаты Петербурга просят губернатора решить вопрос с уборкой парка Авиаторов в Московском районе. Инициатором депутатского запроса стал Алексей Макаров. Заседание в ЗакСе прошло сегодня, 23 июня.

Макаров отметил, что в парке нет порядка: мусор не вывозится, в зеленой зоне разводят костры, распивают алкогольные напитки. Средства на уборку парка в этом году не заложены. Депутаты попросили предусмотреть деньги на уборку в ходе корректировки бюджета.

Благоустройство собирались провести еще в 2020, но для этого нужно было привлечь арендатора территории.

Напомним, что парк Авиаторов стал одним из объектов, за благоустройство которого проголосовали жители города.

Фото: Piter.TV