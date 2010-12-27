Петербуржцы предложили свою концепцию преобразования парка.

Во вторник, 27 августа, стало известно о том, что парк Авиаторов в Московском районе благоустроят в следующем году. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

Иициативные местные жители уже предложили новую концепцию общественного места. Петербуржцы хотят, чтобы в парке установили арт-объекты, спортивные и детские площадки, а также зоны отдыха молодёжи. Власти города высоко оценили эту идею и пообещали взять ее в обработку.

В Смольном заявили, что до начала благоустройства необходимо привлечь к проекту арендатора парка. Известно, что с 2012 год около 25 га находится в аренде у частного собственника.

Ранее мы сообщали о том, что Росприроднадзор назвал причину гибели рыбы в реке Ижора.

Фото:Концепция благоустройства "Парка Авиаторов"/вк