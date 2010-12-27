Эксперты предполагают, что виной всему недостаток кислорода.

Во вторник, 27 августа, Росприроднадзор назвал причину гибели рыбы в реке Ижора неподалеку от Колпино. Об этом сообщает 78.ru.

Эксперты предполагают, что виной всему недостаток кислорода. Кроме того, в водоеме обнаружены белесые пятна и мертвые водоросли.

Это свидетельствует о насыщении водоема биогенными элементами и снижении уровня кислорода. Кроме того, в отдельных зонах водоема имеются застойные явления сказано в сообщении

В ведомстве также отметили, что в реку часто сбрасывается неочищенная сточная вода, что и является причиной гибели водорослей. Соответственно сокращается концентрация кислорода в воде и рыба гибнет. Известно, что Росприроднадзор привлек к ответственности АО "Коммунальные системы Гатчинского района" за сброс сточных вод в Ижору. Предприятие выплатит штраф.

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Фото:78.rpn.gov.ru / пресс-служба Департамента