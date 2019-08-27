Местных жителей побеспокоила вырубка деревьев во дворе на Олеко Дундича

Piter.TV решил разобраться в ситуации.

В то время как в городе начали заниматься вопросом благоустройства зеленых зон, где-то эти деревья вырубают.

Жители Фрунзенского района обеспокоены тем, что в огражденной зоне на улице Олеко Дундича, 20, корпус 2 становится все меньше и меньше деревьев. Piter.TV отреагировал на одно из сообщений петербурженки на своей странице в социальных сетях и узнал, какие работы сейчас ведутся по этому адресу.

На протяжении нескольких лет у дома ведется строительство трехэтажного детского сада, который будет рассчитан на 220 мест. Строительство социального объекта – это хорошо, но зачем же необходимо избавляться от зеленой зоны, недоумевают жители.

"При строительстве вырубили деревья почти по всему периметру. Уже давно убрали большую технику. И вот сегодня решили вырубить последние деревья, которые не задела стройка", - сообщила местная жительница Ольга Перегудова в социальной сети.

По словам женщины, у рабочих не было документов на вырубку, однако комитет по благоустройству Петербурга опроверг эту информацию – порубочный билет у застройщика есть.

"Всего первая и вторая очередь включает 33 дерева. Есть разрешительная документация на строительство", - рассказали Piter.TV в комитете.

Застройщик ведет работы на территории в два этапа: сначала он занимается непосредственно тем участком, на которой находится детский сад, второй этап – благоустройство прилегающей территории. Как узнал Piter.TV, деревья вырубаются не просто так. Вместо них около детского сада появятся новые детские площадки. В комитете по строительству уточнили, что ввод в эксплуатацию детского сада запланирован уже в этом году.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что у "Газпром Арены" вырубили аллею голубых елей. Оказалось, что деревья болели и вместо них посадят новые.

Фото: Ольга Перегудина / соцсети