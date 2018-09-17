Вместо вырубленных у "Газпром Арены" елей высадят новые

Стало известно, что вместо вырубленных голубых елей около "Газпром Арены" высадят новые деревья. Ели спилили, потому что многие из них болели, рассказала администрация Петроградского района.
Как написал один из очевидцев в социальных сетях, "ели стали дровами" в ночь с 22 на 23 августа. Многие петербуржцы расстроились, так как деревья в течение многих лет украшали вход к стадиону со стороны Батарейной дороги. Оказалось,что хвойные находились в неудовлетворительном состоянии на протяжении нескольких лет, и вскоре около памятника С.М.Кирова появятся новые.
Работы выполнили в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды".
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге отказались от строительства храма в парке Малиновка.
Фото: vk.com/spb_today
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