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Аллея перед "Газпром Ареной" стала "лысой"
Сегодня, 12:02
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nadezhda_sib

Аллея перед "Газпром Ареной" стала "лысой"

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Деревья были высажены еще во времена СССР.

Аллея у "Газпром Арены" в Петербурге ночью 23 августа осталась без деревьев. Петербуржцы сообщили в социальных сетях о том, что на территории перед стадионом вырубили деревья, которые были посажены в СССР.

"На Крестовском ели стали дровами",

- написал автор поста. 

Местные жители неоднозначно восприняли новость. Кто-то расстроился и отметил, что парк был красивым, другие написали о том, что по деревьям еще прошлым летом было видно, что они "помирают". 

Узнать о причинах случившегося пока не удалось, так как на данный момент пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга не ответила на звонок Piter.TV. 

Ранее мы сообщили о том, что в Пионерском парке завершились работы по благоустройству

Фото: vk.com/spb_today

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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