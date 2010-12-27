Аллея перед "Газпром Ареной" стала "лысой"

Аллея у "Газпром Арены" в Петербурге ночью 23 августа осталась без деревьев. Петербуржцы сообщили в социальных сетях о том, что на территории перед стадионом вырубили деревья, которые были посажены в СССР.
"На Крестовском ели стали дровами",
- написал автор поста.
Местные жители неоднозначно восприняли новость. Кто-то расстроился и отметил, что парк был красивым, другие написали о том, что по деревьям еще прошлым летом было видно, что они "помирают".
Узнать о причинах случившегося пока не удалось, так как на данный момент пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга не ответила на звонок Piter.TV.
Ранее мы сообщили о том, что в Пионерском парке завершились работы по благоустройству.
Фото: vk.com/spb_today
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