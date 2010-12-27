В Пионерском парке завершились работы по благоустройству территории на площади 10 га

Благоустраивать зеленую зону начале в мае 2019.

В среду, 21 августа, в Калининском районе завершили благоустройство Пионерского парка. Об этом сообщила пресс-служба администрации Петербурга.

В парке отремонтировали дорожки, привели в порядок газоны, установили садовые скамейки, урны и вазы с цветами, сделали искусственное покрытие на детских площадках. Работы начались в мае 2019 и проходили на площади в 10 гектаров. За благоустройство зеленой зоны проголосовали жители города в рамках проекта "Родной район" в программе "Формирование комфортной городской среды".

В 2019 году начнется проектирование благоустройства парка Академика Сахарова, который находится по соседству с Пионерским. На территории хотят обустроить водоотведение, сделать подсветку памятников "Жертвам радиационных аварий и катастроф" и "Колокол мира", а также установить памятную Аллею ликвидаторам-чернобыльцам.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге отказались от строительства храма в парке Малиновка.

Фото: petersburglike.ru