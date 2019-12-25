В Петербурге назвали парки, которые ждет скорое благоустройство

Всего, по данным Смольного, в 2022 году преобразят шесть общественных пространств.

Ранее, с 26 апреля по 30 мая жители Петербурга голосовали за объекты, где необходимы новые общественные пространства. По словам правительство Санкт-Петербурга, самыми активными оказались жители Невского, Красногвардейского, Московского, Фрунзенского, Приморского и Петроградского районов.

Таким образом, петербуржцы выбрали благоустройство: Дальневосточного проспекта, Федоровского сквера, Молодежного сквера, Пейзажного парка, Парка Авиаторов и набережной реки Карповки.



Срок точного начала и окончания работ пока не называются. Пока городу и жителями предстоят общественные обсуждения концепций и дизайн-проектов новых парков.

Ранее в Смольном рассказали, сколько было высажено деревьев, цветов и кустарников в прошлом году.

Фото: Piter.tv