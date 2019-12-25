В Смольном рассказали, сколько было высажено деревьев, цветов и кустарников в прошлом году

В прошлом году в городе было высажено свыше 9 тыс. деревьев, 97 тыс. кустарников, 4 млн. растений.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил на рабочем совещании в понедельник, 24 мая, о необходимости планировать работу по благоустройству и созданию общественных пространств с учетом мнения петербуржцев. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Также на совещании были подведены итоги выполнения программы "Благоустройство и охрана окружающей среды в Санкт‑Петербурге" за 2020 год. Известно, что программа оценивалась в 7 млрд. 495 млн. рублей из городского бюджета.

Так, в прошлом году в городе было высажено свыше 9 тыс. деревьев, 97 тыс. кустарников, 4 млн. растений. Также петербуржцы привели в порядок 62 тыс. гектаров газонов и свыше 11 тыс. гектаров дорожек. К тому же в Петербурге "был введен в эксплуатацию парк между улицами Софийской, Димитрова и Бухарестской, началась разработка проектной документации по переустройству Полежаевского парка". Также в прошлом году жители и гости Северной столицы сдали в экобоксы и экомобили 89 тонн опасных отходов.

Отмечается, что на охрану окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в 2020 году было направлено 1 млрд. 245 млн рублей, сфере обращения с отходами выделено 347 млн. рублей. В прошлом году власти города направили 115 млн. рублей на поддержание ветеринарно-санитарного благополучия города. Кроме того на содержание и развитие объектов благоустройства было направлено 3 млрд. 255 млн рублей. Так, в 2020 году власти города вместе с петербуржцами благоустроили дворы, пляжи, парки, скверы и сады.

В прошлом году были разработаны проекты 55 объектов, благоустройство которых намечено на 2021 год. Пресс-служба Смольного.

Ранее мы писали, что более 350 деревьев повалил ураган за последние трое суток в Петербурге.

Фото: gov.spb.ru