Более 350 деревьев повалил ураган за последние трое суток в Петербурге

Обследование территорий продолжается.

За минувшие трое суток из-за урагана в Петербурге упало 350 деревьев, утром 21 мая — 12 деревьев. Об этом сообщила пресс-служба комитета по благоустройству.

Специалисты распиливают деревья и вывозят остатки древесины. На данный момент обследование территорий продолжается. За последние дни порывы ветра поднимались до 20 м/с. В связи с этим приходилось временно закрывать парки и скверы. Ранее Piter.TV показал, как посетителям Таврического сада пришлось перелезать через решетку из-за его закрытия.

Если вы обнаружили упавшее дерево или подтопление на дорогах, можно обратиться в дежурную службу по телефону 314-60-13.

Фото: ВКонтакте / Приморский Онлайн | Новости нашего района | СПб