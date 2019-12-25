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Более 350 деревьев повалил ураган за последние трое суток в Петербурге
Сегодня, 12:06
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nadezhda_sib

Более 350 деревьев повалил ураган за последние трое суток в Петербурге

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Обследование территорий продолжается.

За минувшие трое суток из-за урагана в Петербурге упало 350 деревьев, утром 21 мая — 12 деревьев. Об этом сообщила пресс-служба комитета по благоустройству.

Специалисты распиливают деревья и вывозят остатки древесины. На данный момент обследование территорий продолжается. За последние дни порывы ветра поднимались до 20 м/с. В связи с этим приходилось временно закрывать парки и скверы. Ранее Piter.TV показал, как посетителям Таврического сада пришлось перелезать через решетку из-за его закрытия. 

Если вы обнаружили упавшее дерево или подтопление на дорогах, можно обратиться в дежурную службу по телефону 314-60-13. 

Фото: ВКонтакте / Приморский Онлайн | Новости нашего района | СПб

Теги: деревья, погода, ураган
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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